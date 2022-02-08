У Росії боксер до смерті побив колишнього співробітника ОМОНа: відео бійки

У Росії боксер Павло Мамешин влаштував бійку з колишнім співробітником ОМОНа й забив того до смерті. Інцидент стався у російському місті Бійськ.

Потерпілий помер у лікарні

Бійка між чоловіками відбулася ще 21-го січня в одному з барів Бійська. Повідомляється, що під час бійки колишній співробітник ОМОНу впав та вдарився головою.

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Від отриманих травм 29-річний ексспівробітник ОМОНу помер у лікарні 31-го січня.

За даними слідства, увечері 21 січня 2022 року в одному з барів міста Бійськ між двома незнайомими чоловіками виник конфлікт із незначного приводу, під час якого сталася бійка. 32-річний місцевий житель завдав декілька ударів 29-річному чоловікові, внаслідок яких він упав та вдарився головою. 31 січня потерпілий помер у медичній установі від відкритої черепно-мозкової травми,

– йдеться у повідомленні.

32-річного майстра спорту з боксу 2-го лютого було відправлено до слідчого ізолятора.

Бійка потрапила на камери відеоспостереження. На відео видно, як до молодого чоловіка, який сидів за барною стійкою, підходить інший.

Спочатку чоловіки штовхалися. Після декількох ударів один із них впав на підлогу і більше не підвівся.

Дивіться відео бійки