Росіянку принизили на турнірі UFC: відео божевільної перемоги аргентинки

Айлін Перес перемогла росіянку Дар'ю Железнякову в одному з боїв карда на турнірі UFC. Після цього вона ще й принизила свою суперницю.

У суботу, 28 вересня, у французькій столиці відбувся турнір UFC Fight Night 243. В одному з боїв карда зустрілися аргентинка Айлін Перес та росіянка Дар'я Железнякова.

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Ледь не задушила і принизила

Перес здобула дострокову перемогу над Железняковою після того, як виконала задушливий прийом. Росіянка вся почервоніла і була вимушена здатися.

Однак такої нищівної перемоги було мало для аргентинки, тому вона вирішила ще й принизити суперницю, станцювавши перед її обличчям тверк поки та досі лежала в рингу.

Приниження від Перес: дивіться відео

У своїх соцмережах Перес пояснила це тим, що між нею та Железняковою виник інцидент ще напередодні виходу на бій.

Я відхабібила росіянку і затверкала її. Дар’я зневажливо відгукувалася про мене перед боєм, так що я повинна була це зробити. Називайте мене Айлін Нурмагомедова,

– написала аргентинка в Х.

Відзначимо, що це 11 перемога Айлін Перес у її кар'єрі.