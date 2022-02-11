У росіянки Валієвої таки виявили допінг: МОК вимагає відсторони її від Олімпіади

Міжнародний олімпійський комітет вирішив оскаржити рішення допустити російську фігуристку Камілу Валієву до участі в Олімпіаді. Це сталося після того, як в її допінг-пробі виявили заборонений препарат.

МОК вирішив подати скаргу до Спортивного арбітражного суду в Лозанні на допуск Валієвої до змагань на Олімпіаді-2022. Зробили це для того, щоб вирішити цю справу до 15 лютого. Саме в цей день запланований виступ фігуристок в одиночних змаганнях на зимовій Олімпіаді.

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Хронологія подій

Міжнародне агенство з тестування (ITA) виклало хронологію подій з допінг-пробою Каміли Валієвої. Хоч їй лише 15 років, і за Всесвітнім антидопінговим кодексом є "захищеною особою" (її ім'я не підлягає обов'язковому публічному розголошенню). Але через чималий резонанс в ITA вирішили розкрити деталі.

Допінг-пробу у Валієвої взяли ще 25 грудня 2021 року під час чемпіонату Росії в Санкт-Петербурзі. Оскільки це російські змагання, пробу брало Російське антидопінгове агенство (РУСАДА), але дослідження проводила лабораторія у Стокгольмі.

8 лютого 2022 року лабораторія виявила у пробі Валієвої заборонений препарат – триметазидин.

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Одразу після цього Валієву відсторонили від усіх змагань. Таке рішення прийняла РУСАДА. Воно автоматично забороняло спортсменці брати участь у всіх видах спорту під час тимчасового відсторонення, включаючи зимові Олімпійські ігри в Пекіні-2022.

При цьому, оскільки зразок збирала РУСАДА напередодні зимової Олімпіади, ця справа не перебуває в юрисдикції МОК.

Однак Валієва вже 9 лютого оскаржила рішення на відсторонення перед Дисциплінарним антидопінговим комітетом РУСАДА. В той же день відбулося слухання. І Дисциплінарний комітет вирішив скасувати тимчасове відсторонення спортсменки. Саме завдяки цьому вона змогла і далі тренуватися на Олімпіаді та мати змогу виступити на турнірі.

Відповідно до Всесвітнього антидопінгового кодексу, Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA), Міжнародний союз ковзанярів (ISU), РУСАДА та МОК мають право оскаржити рішення про скасування тимчасового відсторонення в Спортивному арбітражному суді (CAS). МОК скористається своїм правом подати апеляцію та не чекати вмотивованого рішення РУСАДА, оскільки рішення необхідно прийняти до наступних змагань, в яких має взяти участь спортсмен (15 лютого 2022 року).

Після делегування антидопінгової програми МОК щодо Олімпійських ігор до ITA остання буде керувати апеляцією до CAS від імені МОК.

Рішення про результати команди Олімпійського комітету Росії у командних змаганнях з фігурного катання може бути прийняте ISU лише після прийняття остаточного рішення по суті справи. Процедура, яка розпочата наразі, стосується лише тимчасового відсторонення Валієвої.