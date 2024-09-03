Чергова провокація на Паралімпіаді: росіянин збрехав про спілкування з українцем – реакція НПК

На Паралімпійські ігри-2024 ганебним рішенням МПК були допущені російські спортсмени. З перших днів вони підступно намагаються спровокувати українців і чергова така спроба відбулася 2 вересня.

У бігу на 100 метрів український легкоатлет Ігор Цвєтов здобув "золото", випередивши "нейтральних" Артьома Калашяна та Дмітрія Сафронова. На церемонії нагородження наш спортсмен продемонстрував свою громадянську позицію та відмовився від спільного фото, як і на попередніх Паралімпійських іграх.

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Чергова брехня від росіян

Проте росіяни живуть у своєму світі. Після забігу бронзовий призер Сафронов вирішив оббрехати українського чемпіона та заявив, що Цвєтов добре спілкується з "нейтральними" атлетами, але робить це приховано.

Для цього він, звісно ж, використав класичний наратив, розділивши Україну на Східну та Західну. Що цікаво, Ігор Цвєтов при цьому є уродженцем Миколаєва, тобто – півдня нашої країни.

Та він спілкується з нами нормально, як і з усіма спортсменами. Просто на камеру цього не робить. Він же не з Західної, а зі Східної України. Там більш лояльні до нас, будемо чесними. У нас суперництво тільки на доріжці. В іншому – ми ж не політики, а спортсмени. Ми робимо свою справу,

– сказав Сафронов

На такий інформаційний вкид відреагувала керівниця пресслужби Національного паралімпійського комітету України Наталія Гарач. Вона заявила, що це брехня та розповіла, якою була ситуація насправді:

"Ігор пам’ятав історію з Токіо-2020 й обмежився від цих "нейтральних". Вони тоді теж казали, що він це робить лише на камеру, а поза нею спілкується з ними. Спілкування ніякого немає. Цього разу, щоб вони до нього не лізли, Ігор перед церемонією нагородження їх попередив, щоб вони до нього не підходили й сказав: "Тиснути руки та фотографуватися з вами не будемо".

Вони це сприйняли, як спілкування. Ми відстоюємо нашу позицію, ми не можемо відкрито сказати те, що про них думаємо, але вони, напевне, відчувають, що ми про них думаємо. Росіяни зайвий раз намагаються нас спровокували й написати все не так, як було насправді" — сказала Гарач.

До слова. Це вже не перша брехня від росіян на цьому турнірі. Того ж дня російський бігун Фьодор Рудаков вигадав байку, в якій звинуватив "підступного" представника Польщі у своєму фіаско.

Нагадаємо, що раніше очільник НПК України також розповідав, що росіяни постійно намагаються спровокувати українців.