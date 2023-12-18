Бере приклад з Путіна: росіянин отримав можливість балотуватися на третій термін президента ФІДЕ

Генеральна асамблея Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) проголосувала за скасування обмежень щодо кількості термінів повноважень президента організації. Тож росіянин Дворкович може вкотре її очолити.

Зазначимо, що ФІДЕ запропонувала скасувати обмеження на кількість президентських термінів. З хартії федерації виключили пункт, який забороняє одній людині обіймати посаду голови організації понад два терміни поспіль по чотири роки.

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Росіянин може знову очолити федерацію

За цю пропозицію проголосували 108 осіб (80%), проти – 27 (20%), 9 осіб утрималися. 31 людина не брала участі в голосуванні.

Нагадаємо, що наразі президентом ФІДЕ є росіянин Аркадій Дворкович. Він отримав можливість балотуватися на третій термін у 2026 році.

Росіянин очолює ФІДЕ з 2018 року. У серпні минулого року його було переобрано на другий термін.

Що відомо про скандального росіянина

Зазначимо, що Дворкович публічно підтримав псевдореферендум про приєднання Криму до Росії і, відповідно, анексію Криму. Він систематично поширював наративи відповідно до кремлівської пропаганди з метою виправдання протиправних дій, що здійснюються Росією на території України.

Також він публічно підтримував військову агресію Росії та називав українців нацистами. В Україні проти нього розпочато кримінальне провадження.

Влітку Дворкович нагороджував видатних російських шахістів у Москві. На церемонії був присутній прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков.

, що раніше ФІДЕ офіційно дозволила білорусам та росіянам виступати під прапором організації до 1 січня 2025 року.