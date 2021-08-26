У Росії влаштували істерику через українських паралімпійців: що трапилося

Спортивний коментатор Дмітрій Губєрнієв з Росії накинувся з критикою на паралімпійців з України. Він, заявив, що українські спортсмени не захотіли стояти поруч з російськими суперниками під час відкриття Паралімпійських ігор в Японії.

"Вони пішли з церемонії, щоб не стояти поруч із росіянами"

Як повідомляє російський пропагандист Губєрнієв, після параду команд спортсмени зі збірної України випадково опинилися поруч із представниками ПКР і вирішили через це покинути захід.

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Як повідомляють наші спортсмени, наша команда розташувалася біля збірної України. Звісно, наші привітали українську делегацію. А от далі почалося... Керівник Паралімпійського комітету України буквально наказав своїм спортсменам йти! Мовляв, всім треба відпочивати, треба йти з церемонії. Ви уявляєте, до якого ступеня маразму можна дійти? Що ви робите, безумці! Мені шкода спортсменів. Вони пішли з церемонії, щоб не стояти поруч із росіянами. Хто зупинить цих маразматиків?

– сказав журналіст.

Реакція на слова Губєрнієва

Пізніше у самій Росії слова коментатора-пропагандиста спростували. Виконувач обов'язків президента Паралімпійського комітету Росії (ПКР) Павло Рожков заявив, що нічого подібного не було.

"Казкарі хтось, на рівному місці придумують", – цитує спортивного функціонера із РФ "Р-Спорт".

Також на слова Губєрнієва почали реагувати у Держдумі. Так, російський депутат-пропагандист Віталій Мілонов заявив, що українських спортсменів потрібно запросити в РФ, щоб вони подивилися, як тренуються їхні російські колеги. За словами Мілонова, українські паралімпійці "накачані певною пропагандою".