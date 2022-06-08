"Росіяни вбивають дітей та старих": ексзахисник Динамо проти старту футбольного сезону в Україні

Владислав Ващук прокоментував рішення влади та УАФ відновити футбольний сезон в Україні. Начебто гра мільйонів повинна дещо відволікти українців від негативних новин про війну.

Футбол наразі не на часі

На думку колишнього футболіста київського Динамо та збірної України наразі недоцільно проводити футбольні змагання в Україні. Владислав Ващук додав, що це не стосується національної команди країни, яка повинна тренуватись та грати навіть у часи, коли в Україні йде війна проти Росії.

До теми Відновимо чемпіонат під бомбами, – президент УАФ розповів про старт футбольного сезону в Україні

Щодо чемпіонату, то думки Ващука категоричні. Віцепрезидент Асоціації пляжного футболу України не розуміє, як можна проводити футбольні поєдинки, коли окупанти продовжують вбивати мирне населення, а люди у деяких регіонах навіть не мають, що їсти. На думку ексдинамівця, наразі не на часі ще думати про футбол.

У мене є сумніви. Збірна України з футболу може тренуватися та грати, коли на їхній батьківщині триває війна, але відновити чемпіонат не можна. Не можна грати у футбол, поки є голодуючі. Росіяни вбивали дітей, старих людей, зараз не час думати про футбол,

– відверто сказав Ващук.

Футбольний сезон під час воєнного стану

На початку червня стало відомо, що новий футбольний сезон в Україні стартує вже у серпні цього року. Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко. Він додав, що це рішення було ухвалено спільно з владою країни та Володимиром Зеленським.

Президент України став ініціатором відновлення футбольних чемпіонатів у нашій країні. За словами Павелка, футбол повинен принести у складне життя українців трішки радісних емоцій та хоча б якось відірвати на мить від воєнних дій.

Футбольний сезон в Україні розпочнеться на усіх його рівнях, це стосується і жіночих змагань.

Перед цим стало відомо декілька деталей нового чемпіонату.

УАФ вже звернулась до ФІФА та УЄФА зі своїм рішенням про відновлення чемпіонат під час воєнного стану. Українська сторона чекає на підтримку з боку футбольної Європи.