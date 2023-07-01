Окупанти створили ганебну Федерацію футболу Маріуполя: її очолив син колишнього гауляйтера

Загарбники продовжують дивувати. Росіяни створили у тимчасово окупованому Маріуполі футбольну федерацію.

Окупаційна влада Маріуполя вирішила показати, що готова продовжувати свій цирк на тимчасово окупованих українських землях. Це торкнулось і спорту. Тепер у Маріуполі є місцева футбольна федерація, яку створили вороги.

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Російські "клоуни" не перестають дивувати

Очолив федерацію Іван Іващенко, син Костянтина Іващенка, який був гендиректором зводу "Азовмаш" та від 4-го квітня 2022-го року був гауляйтером Маріуполя після того, як росіяни тимчасово окупували українське місто.

Ще у квітні 2022-го Україна висунула місцевому депутату від ОПЗЖ підозру у державній зраді, але поки заочно. Адже Костянтин Іващенко добровільно погодився допомагати окупантам.

Нещодавно росіяни відзначились ще одним абсурдним рішенням у тимчасово окупованому Мелітополі. Відомий колаборант Валерій Горбань став керівником регіональної громадської організації "Федерація автомобільного та мотоциклетного спорту". Ось так п'яниця, який загубив кар'єру гонщика через алкоголь, очолив місцеву ворожу федерацію.

Окупанти намагаються, хоча б якось виділитись у світі спорту. Адже після повномасштабного вторгнення їх спорт був майже повністю ізольований від міжнародних змагань. У 2023-му році за рекомендаціями МОК декілька федерацій повернули до турнірів російських та білоруських спортсменів. Також розглядають їх можливу участь на Олімпіаді-2024 у Парижі.

Однак ще є декілька федерацій, які продовжують бан росіян та білорусів від змагань із усім цивілізованим світом, попри поради Міжнародного олімпійського комітету.