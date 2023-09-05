МОК виключив зі свого складу чотирьох росіян: хто з них залишився та де Бубка

Міжнародний олімпійський комітет частково очистився від представників країни-терористки. Втім, це не стосувалось двох відомих чиновників та скандального українця.

З початком повномасштабної війни в Україні світовий спорт почав відмежовуватись від представників Росії. Так, Міжнародний олімпійський комітет рекомендував федераціям не допускати до змагань атлетів з країни-терористки.

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Правда, цього року організація почала їти назустріч росіянам. Виявилось, що у структурі МОК числиться чимало росіян. Українські ЗМІ нарахували шістьох представників окупантів.

Схоже, що комітет почав чистку у власних рядах. Четверо росіян залишили свої посади. Мова про Владіміра Лісіна, Родіона Плітухіна, Анастасію Давидову та Станіслава Позднякова.

Останній, до речі, є головою олімпійського комітету Росії. Натомість ще двоє росіян лише змінили структури, у яких працюватимуть. Колишня російська легкоатлетка Єлєна Ісінбаєва увійшла до комісії з питань олімпійської освіти.

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У свою чергу голова російської федерації тенісу Шаміль Тарпіщев став членом комісії Олімпізм 365. Обоє раніше числились у комісії з оточення спортсменів.

Що цікаво, очільником останньої комісії залишився українець Сергій Бубка, який раніше очолював Національний олімпійський комітет. Уродженця Луганщини звинувачують у співпраці з окупантами, а саме продажі пального на тимчасово окупованих територіях України.