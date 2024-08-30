У Росії закликали визнати терористом і відправити до колонії ексфутболіста збірної України

Після початку повномасштабного вторгнення чимало українських спортсменів взяли до рук зброю, щоб захищати рідну країну від окупантів. Одним з перших, хто долучився до війська, став колишній футболіст Динамо Олександр Алієв.

Попри своє російське коріння, він продемонстрував, що є справжнім українцем. Колишній гравець "синьо-жовтих" підтримав, зокрема, операцію Сил оборони України в Курській області, де наразі проживає його мати.

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У Росії хочуть покарати Алієва за громадянську позицію

За це Олександра Алієва можуть визнати терористом у Росії та відправити до колонії на 7 років. "Запорєбрикові" активісти вимагають саме таких дій від генпрокуратури та голови слідчого комітету через його заклики вбивати мирних жителів, пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Представники руху "Ветерани Росії" надіслали запит перевірити висловлювання футболіста на предмет порушення статті 205.2 КК Росії "Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, публічне виправдання тероризму або пропаганда". Футболісту згідно із цим законом може загрожувати до семи років колонії.

Ба більше, українського воїна після його висловлювань зажадали включити до реєстру терористів та екстремістів. Громадські активісти стверджують, що така риторика спортсмена якраз відповідає тому, щоб потрапити до списку.

Необхідно, щоб він постав перед російським правосуддям. Такі покидьки-нацисти повинні понести суворе покарання, його потрібно внести до списку екстремістів, попри те, що він не в Росії,

– заявив голова "Ветеранів Росії".

Активісти також нагадали, що Алієв народився в Хабаровську, а його батько – військовий льотчик. За їх припущеннями футболіст має російський паспорт, який відновлював, коли виступав у московському Локомотиві.

Нагадаємо, що Олександр Алієв закінчив професійну кар'єру у 2016 році. Під час повномасштабного вторгнення він неодноразово нагороджувався військовим командуванням своєї частини грамотами та відзнаками, а також має посвідчення учасника бойових дій.