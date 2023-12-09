Російський прапор не білий, він закривавлений, – Кличко розніс МОК через допуск росіян до ОІ

Міжнародний олімпійський комітет підірвав свою репутацію, коли 8 грудня офіційно допустив російських та білоруських спортсменів до Олімпіади-2024. Світ продовжує реагувати на божевілля МОК.

Одним із тих, хто розніс рішення МОК на чолі з Томасом Бахом став легенда боксу Володимир Кличко. Колишній боксер запевнив, що нейтральний статус спортсменів ворожих країн буде лише формальним.

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Кличко: Цей фальшивий нейтралітет служить для приховування воєнних злочинів

Кличко-молодший заявив, що фінальне рішення МОК псує олімпійський дух, а білий прапор росіян і білорусів насправді не є білим, а зафарбованим кров'ю.

МОК вирішив, що російські та білоруські спортсмени братимуть участь в Олімпійських іграх у Парижі під "нейтральним" прапором. Цей фальшивий нейтралітет служить для приховування воєнних злочинів. Російський прапор не білий, він закривавлений. Це рішення псує олімпійський дух,

– написав Кличко-молодший.

Це рішення Комітету розкритикували в українському спорті та серед європейських представників. Також МОК знищили своїми заявами міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та виконувач обов'язків міністра молоді та спорту України Матвій Бідний.

Натомість колишній футболіст збірної України Євген Левченко зробив заклик бойкотувати ОІ-2024 після такого рішення МОК.

Відзначимо, що Олімпійські ігри-2024 триватимуть із 26 липня по 11 серпня у Парижі.