Росіянки вперше за 25 років – без "золота" у художній гімнастиці на Олімпіаді: у Росії "палає"

Вперше за чверть століття росіянки залишились без "золота" в особистому багатоборстві з художньої гімнастики на Олімпіаді. В Росії, зісно, одразу знайшли винних – це судді, яких і назвали бандитами.

Тріумфувала в особистому багатоборстві представниця Ізраїлю Ліной Ашрам. Вона обійшла лідерок збірної ОКР – сестер Діну та Аріну Аверіних.

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Діна Аверіна – друга, її сестра – поза п'єдесталом

Діні Аверіній вдалось зачепитись за "срібло". Третьою стала представниця Білорусі Аліна Горносько. Саме білоруска посунула Аріну Аверіну з третьої позиції на четверту.

Аріна Аверіна каже, що не продовжуватиме кар'єру

Аверіна дуже образилась, залишившись без медалі. 22-річна гімнастка навіть заявила, що не продовжуватиме спортивну кар'єру. Обрушилась з критикою на суддівство і срібна призерка Олімпійських ігор. Діна Аверіна, пише ТАСС, сказала, що не зрозуміла оцінок.

Я зразу же зрозуміла, а що мені не поставлять оцінки вище, ніж у Ашрам, дива не сталось, на жаль. Потрібно заспокоїтись і подумати. Я засмучена і ображена,

– заявила Аверіна.

Діна Аверіна розчарована суддівством / Getty Images

На останньому етапі – вправах зі стрічкою Аріна Аверіна зазнала провалу. Її стрічка просто вилетіла за межі килима. Аверіна взяла запасний предмет. Втрачали стрічку і Ліной Ашрам, і Аліна Горносько. Проте помилки Ашрам не були настільки значними – згідно з рішенням суддів.

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У Росії суддів назвали "справжніми бандитами"

Вирішили не звертати уваги на помилки своїх спортсменок у Росії. Вигідніше, звісно, нарікати на суддів. Відома тренерка з фігурного катання Тетяна Тарасова назвала суддів "справжніми бандитами".

Судді багато разів змінювали оцінки – це значить, що вони не впевнені в своїй правоті. Нам вони, звичайно, нічого не змінювали. Зате всім іншим міняли. Навіщо нам такі судді, які нічого не знають? Це просто соромно,

– обурилась Тарасова.

Росіянки тріумфували на Олімпіадах з 1996 року

Зазначимо, що протягом останніх 25 років саме росіянки тріумфували на Олімпіадах з художньої гімнастики. У 1996 році "золото" змагань у багатоборстві здобувала українка Катерина Серебрянська.

Як виступили представниці України

У Топ-10 найкращих були і дві представниці України: юні 18-річна Христина Погранична та 17-річна Вікторія Онопрієнко. Дівчата показали непоганий результат, як для дебютних змагань, – 9 та 10 місце.

Христина Погранична показала 9 результат / Getty Images

У фінал потрапила 17-річна Онопрієнко / Getty Images