росія звернулася до УЄФА з вимогою дискваліфікувати Петракова за його висловлювання про війну
Джерело:The Guardian
російський футбольний союз звернувся до УЄФА з вимогою дискваліфікувати головного тренера збірної України Олександра Петракова. У росії палає через висловлювання коуча "синьо-жовтих" про війну.
У росіян знову підгорає
росія звинувачує Петракова в дискримінаційних висловлювань щодо росіян та недотриманні політичного нейтралітету. Заступник генерального секретаря російського футбольного союзу дєніс рогачов навів цитати українського фахівця про війну, опубліковані у двох виданнях – італійському Corriere dello Sport та російському "спорт-экспресс".
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У листі до УЄФА росіяни звинувачують Петракова у порушенні кодексу поведінки. У наведених цитатах тренер говорив про наміри вступити до лав ЗСУ, а також закликав виключити всіх росіян з міжнародних спортивних змагань.
У РФС наголошують на тому, що коментарі Петракова порушують кодекси ФІФА та УЄФА, які забороняють "дискримінацію будь-якої країни" та говорять про прагнення популяризувати футбол "у дусі миру".
"Заяви головного тренера збірної України з футболу Олександра Петракова зроблені на тлі політичного конфлікту між двома країнами – росією та Україною – і є політичним меседжем, який явно порушує фундаментальний принцип політичної нейтральності.
На додаток, поведінку головного тренера можна розцінювати як участь у розпалюванні суспільної ненависті на національному ґрунті та використання футболу для відстоювання політичних поглядів", – заявив рогачов.
Також росіяни вважають, що Петраков зробив "заклик до насильства".
"Дискримінаційними за національною ознакою, оскільки Олександр Петраков закликає відсторонити всіх російських спортсменів і застосувати цю санкцію до всіх громадян російської федерації без будь-яких законних підстав", – стверджує рогачов.Сподіваємося на справедливе рішення УЄФА у цій ситуації. Адже саме через російську агресію національна команда не може приймати домашні матчі за підтримки рідних трибун, а самі ж футболісти проводять збори закордоном. росія завдала серйозні збитки для українського спорту, зруйнувавши понад 100 спортивних об'єктів. Та найболючішими втратами є людські життя. Через російську агресію загинули 133 представники українського спорту.
Чи зможуть росіяни потрапити на Євро
- Нагадаємо, що раніше всі російські клуби та збірні були відсторонені від міжнародних турнірів. На окремих російських футболістів, які грають за кордоном, заборона не поширюється.
- Жеребкування кваліфікації футбольного Євро-2024 заплановане на 9 жовтня. Сам турнір відбудеться в Німеччині.
- Серед учасників відбору вписані всі 54 асоціації УЄФА (окрім Німеччини). На жаль, є серед них і росія, яку цивілізований світ усіма можливими способами ізолює від себе через війну проти України.
- Питання допуску країни-окупанта буде вирішуватись 20 вересня на засіданні Виконкому УЄФА.