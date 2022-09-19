росія звернулася до УЄФА з вимогою дискваліфікувати Петракова за його висловлювання про війну

19 вересня 2022 , 13:22
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Джерело:

The Guardian

російський футбольний союз звернувся до УЄФА з вимогою дискваліфікувати головного тренера збірної України Олександра Петракова. У росії палає через висловлювання коуча "синьо-жовтих" про війну.

У росіян знову підгорає

росія звинувачує Петракова  в дискримінаційних висловлювань щодо росіян та недотриманні політичного нейтралітету.  Заступник генерального секретаря російського футбольного союзу дєніс рогачов навів цитати українського фахівця про війну, опубліковані у двох виданнях – італійському Corriere dello Sport та російському "спорт-экспресс".

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У листі до УЄФА росіяни звинувачують Петракова у порушенні кодексу поведінки. У наведених цитатах тренер говорив про наміри вступити до лав ЗСУ, а також закликав виключити всіх росіян з міжнародних спортивних змагань.

У РФС наголошують на тому, що коментарі Петракова порушують кодекси ФІФА та УЄФА, які забороняють "дискримінацію будь-якої країни" та говорять про прагнення популяризувати футбол "у дусі миру".

"Заяви головного тренера збірної України з футболу Олександра Петракова зроблені на тлі політичного конфлікту між двома країнами – росією та Україною – і є політичним меседжем, який явно порушує фундаментальний принцип політичної нейтральності.

На додаток, поведінку головного тренера можна розцінювати як участь у розпалюванні суспільної ненависті на національному ґрунті та використання футболу для відстоювання політичних поглядів", – заявив рогачов.

Також росіяни вважають, що Петраков зробив "заклик до насильства".

"Дискримінаційними за національною ознакою, оскільки Олександр Петраков закликає відсторонити всіх російських спортсменів і застосувати цю санкцію до всіх громадян російської федерації без будь-яких законних підстав", – стверджує рогачов.

Сподіваємося на справедливе рішення УЄФА у цій ситуації. Адже саме через російську агресію національна команда не може приймати домашні матчі за підтримки рідних трибун, а самі ж футболісти проводять збори закордоном. росія завдала серйозні збитки для українського спорту, зруйнувавши понад 100 спортивних об'єктів. Та найболючішими втратами є людські життя. Через російську агресію загинули 133 представники українського спорту.

Чи зможуть росіяни потрапити на Євро

  • Нагадаємо, що раніше всі російські клуби та збірні були відсторонені від міжнародних турнірів. На окремих російських футболістів, які грають за кордоном, заборона не поширюється.
  • Жеребкування кваліфікації футбольного Євро-2024 заплановане на 9 жовтня. Сам турнір відбудеться в Німеччині.
  • Серед учасників відбору вписані всі 54 асоціації УЄФА (окрім Німеччини). На жаль, є серед них і росія, яку цивілізований світ усіма можливими способами ізолює від себе через війну проти України.
  • Питання допуску країни-окупанта буде вирішуватись 20 вересня на засіданні Виконкому УЄФА.
До речі. ФІФА продала росії права на показ матчів чемпіонату світу з футболу 2022 року. При цьому що збірної росії на чемпіонаті світу 2022 не буде через дискваліфікацію. Ця команда пробилася у стикові матчі, але після початку війни росії проти України, її дискваліфікували.
Автор: Дарина Жданович