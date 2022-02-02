Росія – це країна, з якою ми воюємо, – Гутцайт про рекомендації українцям на Олімпіаді-2022

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт розповів про рекомендації українським спортсменам щодо відносин з росіянами. Він переконаний, що атлети дотримаються вказівок.

Гутцайт: На змаганнях росіяни – це конкуренти

Сам міністр переконаний, що спорт повинен бути поза політикою. Проте він зазначив, що наразі це неможливо.

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Я говорив і буду говорити – спорт поза політикою. Олімпіади мають бути вищими за політику. Але зараз ми бачимо провокації, які трапляються з нашими спортсменами,

– сказав Гутцайт.

"Тому ми проводили патріотичну онлайн-нараду для спортсменів та тренерів, дали рекомендації, як себе поводити. Щоб не стояли поряд з російськими спортсменами, не робили фото. Вісім років війна йде, зараз ще це загострення ситуації на кордоні. Тому дуже важливо, щоб наші спортсмени реально контролювали емоції в таких ситуаціях", – наголосив фахівець.

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Посадовиць відповів на питання щодо Олександра Абраменка, який раніше заявляв, що якщо потрапить на п’єдестал з росіянином, то сторонитись не буде.

"Мені дуже шкода, бо ми бачимо, скільки гине наших хлопців та дівчат. Я розумію, що є дружба багато років між спортсменами, тренуються разом. Але треба розуміти, що на змаганнях – це конкуренти. Це країна, з якою ми воюємо. Потрібно розділяти", – зазначив Вадим Маркович.

Гутцайт: Сподіваємося, що не буде ніякої війни

Міністр молоді та спорту України розповів, як відреагували самі спортсмени.

Ніхто зі спортсменів не сказав, що чогось не розуміє. Всі погодилися й почули від нас цей меседж. Потрібно контролювати ситуацію, щоб не було ніяких провокацій,

– сказав посадовець.

Українські спортсмени відправились в Пекін на фоні загострення на кордоні з Росію. Гутцайт розповів, як це може вплинути на самих спортсменів, на їх настрій.

"Настрій — їхати на Олімпійські ігри та перемагати. Все! Нічого не буде відбуватися. Сподіваємося, що не буде ніякої війни. Все з часом закінчиться. Для нас дуже важливо, щоб наші спортсмени їхали та перемагали", – додав Гутцайт.

Олімпійські ігри відбудуться з 4 до 20 лютого. 45 спортсменів представлять Україну на Іграх у Пекіні. Вони змагатимуться у 12 видах спорту.