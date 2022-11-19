Сподіваються на космічне диво: Росія все ще має надію на проведення Суперкубка УЄФА-2023

До 24 лютого саме Росія повинна була бути країною-господаркою матчу Суперкубка УЄФА-2023. Однак повномасштабне вторгнення змінилось усе з ніг на голову.

Божевільні рішення Владіміра Путіна закинули російський спорт у вигрібну яму та зробили з Росії вигнанця у спортивному світі. Але росіяни продовжують жити у "рожевих окулярах" та сподіватись на диво.

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Леонов: Поки до нас жодних питань та запитів не надходило

Після чого з'явилась інформація, що у Росії заберуть право на проведення Суперкубка УЄФА-2023, який повинен відбутись на стадіоні "АК Барс Арені" у Казані.

Росіяни ще сподіваються, що таки зможуть провести престижний матч між переможцем Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

Міністр спорту Татарстану Владімір Леонов розповів, що вони не отримували жодних запитів по Суперкубку УЄФА.

Поки до нас жодних питань та запитів не надходило, дивитимемося в динаміці. Сподіватимемося, що керівництво УЄФА піде нам назустріч. Можливо, ми відкриємо цю завісу таким дуже гарним заходом, як матч за Суперкубок. Повторю, жодних офіційних заяв про те, що він скасовується чи переноситься, у нас немає,

– сказав Леонов.

Нагадаємо, що Росія готова вийти з УЄФА заради продовження виступів на міжнародній арені.

Матч за Суперкубок УЄФА повинен відбутись 16 серпня 2023 року.