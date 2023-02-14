Росія руйнує не лише чесну гру, а й життя українських спортсменів, – Кулеба

14 лютого 2023, 21:30
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Джерело:

Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вчергове висловився про те, що Росію не можна допускати до міжнародних змагань, у тому числі й Олімпіади.

Дмитро Кулеба опублікував відео у твіттері, на якому зображені деякі українські спортсмени, які загинули внаслідок російського військового вторгнення. Серед яких є як ті, які пішли захищати Україну на фронт, так і зовсім юні спортсмени, які загинули внаслідок російських обстрілів.  

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  • гімнастка Катерина Дяченко, 11 років
  • десятиборець Володимир Андрощук, 22 роки
  • біатлоніст Евген Малишев, 19 років
  • фігурист Дмитро Шарпар, 25 років

Загалом за час російського вторгнення загинуло понад 220 українських спортсменів та тренерів. І вони вже не виступлять на Олімпіаді, чи не підготують спортсменів, які могли б принести Україні нагороди.

"Метою Олімпійського руху, згідно з Олімпійською хартією, є сприяння спорту "в дусі дружби, солідарності та чесної гри". Росія руйнує не лише чесну гру, а й життя українських спортсменів. Реальна чесна гра – це відсторонити російських спортсменів від Олімпійських ігор", – підсумував Дмитро Кулеба.

 

Автор: Ігор Саджениця