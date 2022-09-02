Через онука путіна

На тимчасово окупованій території продовжує бути гаряче. Мало не щодня у Кримському півострові можна побачити "бавовну". росіяни не очікували такого повороту подій перед тим, як організовувати у Криму чемпіонат з картингу.

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Після обстрілів півострова фінальний етап змагань був перенесений з Євпаторії до грозного. Цікаво, що на чемпіонаті візьме участь онук владіміра путіна. Схоже, що президент росії навіть занепокоївся безпекою життя свого онука.

10-річний онук путіна роман фаассен, який є сином старшої дочки президента Марії, взяв участь у п'яти із шести етапів чемпіонату росії. Найкращий результат продемонстрував у рязані – 14-те місце.

Перед фінальним етапом посідає 28-му позицію у загальному заліку змагань.

Юний гонщик виступає за москву.

Нагадаємо, що 9 серпня у Саках ЗСУ поцілили по авіабазі окупантів. Нещодавно кримчани знову чули "бавовну" на цій тимчасово окупованій території.

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