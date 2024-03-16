Меседж миру та толерантності: Макрон висловив свою думку про участь росіян на Олімпійських іграх

Президент Франції Еммануель Макрон не бачить причин не допускати "нейтральних" спортсменів з Росії на Олімпіаду. Голова країни-господарки зазначив, що ці атлети проходитимуть ретельну перевірку.

З початком повномасштабної війни в Україні світовий спорт почав дистанціюватися від представників Росії. Команди з цієї країни не допускаються до міжнародних змаганнях, пише 24 канал.

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Позиція Еммануеля Макрона

Втім індивідуальним спортсменам Міжнародний олімпійський комітет пішов назустріч. Вони мають змогу виступати під нейтральним прапором, якщо доведуть свою непідтримку війни.

Саме таке правило комітет застосовуватиме при допуску росіян на Олімпійські ігри-2024 в Парижі. Україна та низка європейських країн виступають за повну дискваліфікацію спортсменів з Росії.

Проте президент Франції Еммануель Макрон дотримується позиції МОК. Він вважає, що цим його країна-організатор Ігор несе "меседж миру", про що він повідомив в інтерв'ю в ефірі національного телемарафону.

Ми є організатором Олімпійських ігор. Правило країни-господарки – це йти з олімпійським рухом в ногу. Це меседж миру. Також ми слідуємо рішенню Олімпійського комітету. Звичайно, ми будемо колективно дуже ретельно відстежувати їх виступи, щоб ніхто зі спортсменів не скористався цією ситуацією. Я хочу, щоб світ почув меседж миру та толерантності. Але при цьому цей меседж не буде поступатися чіткості нашого аналізу. Ми хочемо, щоб Україна повністю відновила свій суверенітет і територіальну цілісність,

– заявив Макрон.

Нагадаємо, що Олімпіада пройде з 26 липня по 11 серпня цього року в Парижі. Для атлетів з Росії та Білорусі діятимуть жорсткі правила допуску на змагання. Навіть самі спортсмени з країн-агресорок відмовляються від участі, не бажаючи доводити свою нейтральність.

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