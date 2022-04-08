Росія, готуйся, ми мститимемося, – дружина Усика прокоментувала ракетний удар по Краматорську
Джерело:інстаграм Катерини Усик
Дружина непереможного боксера Олександра Усика активно висвітлює останні події в Україні. Катерина прокоментувала ракетний удар окупантів по вокзалу у Краматорську.
Катерина Усик: Цьому звірству немає виправдання
8 квітня близько 10:30 Росія обстріляла касетними боєприпасами залізничний вокзал Краматорська. На той момент там перебували майже 4 тисячі мирних жителів.
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Катерина Усик прокоментувала жорстокість окупантів.
Хочу від усієї своєї сім'ї та від себе особисто принести співчуття всім постраждалим у Краматорську. Не те, що у Краматорську – у всій Україні, мабуть. Тому що цьому звірству немає виправдання. Просто звірі, звірі! Шакали,
– сказала дружина боксера.
Вона наголосила, що українці ніколи не вибачать всі звірства російських найманців.
"Я не знаю, як називати цю расу, яка просто такими масштабами робить, чинить біль у всій нашій країні.
Господи, будь ласка, нехай уже все це закінчиться і настане мир у нашій країні. Але ми помстимося. Росія, готуйся, ми мститимемося. Цьому вибачення немає ніколи", – додала Катерина.