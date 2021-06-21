Данію нарешті прорвало – просто на Росію: відеоогляд матчу Євро-2020

Збірна Данії здобула першу перемогу на Євро-2020 – на домашньому стадіоні вони принизили збірну Росії та вийшли в плей-офф з дурнгого місця в групі.

Росія – Данія 1:4

Голи: Дзюба, 70 (пен) – Дамсгорд, 38, Поульсен, 59, Крістенсен, 79, Мехле, 82

Ситуація в групі B була така, що лише Бельгія гарантувала собі вихід в 1/8 фіналу. Натомість Данія, Росія та Фінляндія претендували на другу путівку в плей-офф.

Данія програла два перші матчі. Росія програла Бельгії, але виграла у Фінляндії.

Росія треба було не програти цей матч, щоб вийти в 1/8 фіналу (за умови, що фіни не переможуть Бельгію). Натомість росіяни зазнали принизливої поразки.

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Хоча саме росіяни активніше розпочали матч і могли відкривати рахунок. Але Головін не зумів пробити Шмейхеля.

На це данці відповіли ударом Хойб'єрга. Але м'яч пролетів поруч зі штангою.

Та все ж у першому таймі гол у ворота Росії таки залетів. Дамсгорд наважився на удар з-за меж штрафного майданчика, і голкіпер росіян Сафонов навіть не відреагував на нього.

Побиття росіян

У другому таймі Данія продовжувала тиснути на ворота суперника, намагаючись забити якомога більше голів. І це дало результат. Хоча другий гол став причиною помилки росіян – Зобнін віддав пас на зад, його перехопив Поульсен та подвоїв перевагу.

Єдиний гол в цьому матчі росіяни забили з пенальті – відзначився Дзюба.

Та після цього росіяни пропустили ще двічі. Спочатку Крістінсен "розрядив гармату" у ворота суперників. А згодом Мехле вдало завершив швидку контратаку.

Данія перемагає та виходить в 1/8 фіналі. Росія посідає останнє місце в групі та вилітає з Євро-2020