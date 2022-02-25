Росія через напад на Україну втратила етап Формули-1
Джерело:офіційний сайт Формули-1
Формула-1 повідомила про скасування етапу Гран-прі Сочі у Росії у 2022 році через вторгнення РФ 24 лютого в Україну.
Пакет санкцій проти Росії
Організатори чемпіонату Формули-1 випустили офіційну заяву, в якій оголосили про відміну гран-прі Росії в 2022 році.
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"Чемпіонат Формули-1 відвідує країни по всьому світу з позитивним настроєм об'єднувати людей та нації. Ми з сумом та шоком спостерігаємо за розвитком подій в Україні та сподіваємось на швидкий та мирний вирішення нинішньої ситуації. Згідно з поглядами всіх причетних сторін, проведення гран-прі Росії в нинішніх умовах неможливе", – говорить текст заяви.
Ще до офіційного ухвалення Формулою-1 скасування етапу в Росії чотириразовий чемпіон світу Себастьян Феттель заявив, що бойкотуватиме гран-прі Сочі, і закликав керівників Формули-1 виключити його з календаря на 2022 рік.
- Гран-прі Росії Формули-1 мав пройти з 23-го по 25 вересня 2022 року. Майбутній етап мав стати останнім на "Сочі Автодромі" перед переїздом гонки на трасу "Ігора Драйв у Ленінградській області.