Величезна діра у даху: окупанти обстріляли хокейну арену у Херсоні – фото звірств Росії

Росія продовжує безжально обстрілювати Україну, а мешканцям Херсону після окупації доводиться брати на себе увесь удар злості росіян.

16 червня окупанти вчергове обстріляли Херсон. Росія б'є не лише по евакуаційних дорогах, житлових будинках, а й по спортивній інфраструктурі. Загарбники зруйнували спортивних об'єктів вже не на один десяток мільйонів доларів.

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Відколи спортивний об'єкт став військовим

Цього разу дісталось домашній арені хокейного клубу Дніпро. На даху арени "Фаворит" через ворожий обстріл утворилась велетенська дірка.

Ворог вкотре довів, що йому байдуже куди стріляти та що руйнувати. Росіяни бісяться, що їм нічого не вдається на фронті. Натомість ЗСУ метр за метром просувається на різних напрямках передової.



Окупанти обстріляли хокейну арену в Херсоні / Фото ФХУ

Нагадаємо, що внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС під воду пішли усі спортивні об'єкти Нової Каховки, зокрема футбольний стадіон Енергії. Перед затопленням місто розпочало будівництво спортивного комплексу вартістю 700 мільйонів, де спортсмени із 22-х видів спорту могли б тренуватись на цьому об'єкті.

Нещодавно в Одесі ворог зруйнував один із тренувальних залів, де готувались наші каратисти. Також раніше були зруйновані фехтувальні, гімнастичні, боксерські зали, тенісні корти, басейни для плавання та інші спортивні об'єкти.