Роналду забив перший гол за Манчестер Юнайтед в дебютному матчі: відео

Кріштіану Роналду вийшов у першому матчі після повернення в Манчестер Юнайтед у стартовому складі. У грі проти Ньюкасла в суботу, 11 вересня, Роналду відзначився забитим голом.

Роналду в цьому матчі вийшов на вістрі атаки Манчестер Юнайтед. І в грі більшість партнерів по МЮ намагалися в атаці грати саме через нього.

До теми Сильніший за Мессі та Пеле: вчений з Оксфорда довів, що Роналду – найкращий футболіст в історії

Але відкрити рахунок вдалося тоді, коли Грінвуд сам наважився на удар. Це сталося вже у компенсований арбітром до першого тайму час. Вудмен відбив м'яч, але зробив це саме туди, куди набігав Роналду. Португалець легко в дотик відправив м'яч у ворота.

У другому таймі Манкільо зумів зрівняти рахунок. Але через декілька хвилин Манчестер Юнайтед знову був попереду. І знову забив Роналду. Цього разу Шоу отримав м'яч в центрі поля, і пройшовши вперед, зробив пас на хід на Роналду. У штрафному майданчику нападник не залишив шанси голкіперу, оформивши дубль.