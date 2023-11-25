"Свічка" на 30 метрів: нестримний Роналду забив дуже ефектний гол за Аль-Наср – відео шедевра

У п'ятницю, 24 листопада відбулися чергові матчі чемпіонату Саудівської Аравії. В одному з них Аль-Наср, за який грає капітан збірної Португалії, на своєму полі приймав Аль-Ахдуд.

Гра закінчилася з рахунком 3:0 на користь господарів. Дублем відзначився лідер Аль-Насра Кріштіану Роналду, пише 24 Канал.

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Роналду забив черговий шедевр

Перший гол забив Аль-Наджеї ще на початку матчу, після чого довгий час жодна з команд не могла відзначитися взяттям воріт, поки за справу не взявся зірковий португалець. На 77-й хвилині він подвоїв перевагу команди, а вже за 3 хвилини Кріштіану відзначився справжнім шедевром.

Капітан Аль-Насра зіграв на підборі після виходу з воріт голкіпера суперників та на 30 метрів запустив "свічку" за неймовірною траєкторією. Ні воротар, ні захисники Аль-Ахдуда нічого не змогли заподіяти у цій ситуації.

Дивіться відео з неймовірним голом Роналду

Таким чином, Кріштіану Роналду забив уже 15 голів у 13 матчах чемпіонату Саудівської Аравії-2023/2024 та вже на 5 м'ячів відірвався від найближчого переслідувача у гонці бомбардирів.

. Наразі Аль-Наср посідає друге місце у турнірній таблиці. Наступний матч у місцевій Про-лізі команда зіграє проти лідера чемпіонату Аль-Хіляля. Зустріч відбудеться 1 грудня о 20:00.