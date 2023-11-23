Справу закрито: Роналду отримав вирок щодо звинувачень про зґвалтування моделі

У 2018 році було відкрито резонансну справу щодо можливого зґвалтування. У такому серйозному злочині звинувачувався легенда світового футболу Кріштіану Роналду.

Йшлося про події, які відбулися у 2009 році, коли португалець відпочивав у США. Модель Кетрін Майорга подала позов до суду, де повідомила про сексуальне насилля в одному з готелів.

Читайте також Розбили машину та пограбували: на родину Мессі в Аргентині було скоєно напад

Суд відмовився поновити розгляд справи

Дівчина стверджувала, що отримала від Кріштіану Роналду 375 тисяч доларів за мовчання. Сам футболіст визнав факт передачі грошей, але категорично заперечував, що було зґвалтування. Юристи зіркового футболіста стверджували, що сексуальний контакт відбувся за обопільною згодою, і підкреслювали, що угода про нерозголошення забороняє Кетрін говорити про ті події.

Восени 2020 року модель намагалася довести, що не розібралася в умовах угоди про нерозголошення, яку було укладено 2010 року, після чого вимагала від Роналду 65 мільйонів євро, як компенсацію за моральну шкоду, її позов відхилили через несумлінну поведінку позивача та використання вкрадених конфіденційних документів.

Тепер юристи Кетрін Майорги знову попросили 9-й апеляційний суд США скасувати рішення про закриття справи та поновити розгляд позову, однак суд знову його відхилив. Таким чином, капітана збірної Португалії з футболу було визнано невинним у справі про зґвалтування та поставлено остаточну крапку.

. Наразі Кріштіану грає за саудівський Аль-Наср. У сезоні-2023/2024 Роналду зіграв 12 матчів у місцевому чемпіонаті, у якому забив 13 голів та віддав 7 асистів. Він є найкращим бомбардиром та асистентом саудівської Про-Ліги.