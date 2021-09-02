Роналду вдарив суперника за хамство у матчі відбору ЧС-2022: відео
Джерело:24 канал
Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду і футболіст команди Ірландії Дара О'Ши влаштували сутичку в матчі 4 туру відбору на чемпіонат світу-2022. Інцидент трапився в першому таймі.
Роналду вдарив суперника
На початку гри арбітр призначив пенальті у ворота гостей. Епізод був складним, але після перегляду повтору рефері залишив своє рішення в силі.
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У момент, коли м'яч вже був встановлений на одинадцятиметрової позначки, його чомусь вирішив відкотити Дара О'Ши. Кріштіану Роналду обурив такий вчинок суперника, і він, не стримавши емоцій, дав йому ляпаса.
Дара немов підкошений впав на газон, всім своїм виглядом показуючи, як йому боляче. Рефері ніяк на цей епізод не відреагував: ні Роналду, ні О'Ши карток не отримали.
Відео епізоду
- Цікаво, що це пенальті 36-річний Роналду не забив. Гевін Базунов, який виступає за Портсмут з третьої ліги Англії, вгадав напрямок і відбив удар.