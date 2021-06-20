Пас п'яткою не дивлячись: Роналду створив найкращий момент дня на Євро-2020 – відео

Збірна Португалії 19 червня поступилась Німеччині у рамках 2-го туру Євро-2020. Момент із передачею Кріштіану Роналду став окрасою поєдинку.

Відзнака для Роналду

Кріштіану Роналду вже з перших секунд матчу повів команду вперед. Вже на 15-й хвилині розмочив нулі на табло. Однак не лише голом запам'ятався зірковий португалець у зустрічі.

Більше про гру Німеччина яскраво розбила Португалію у найрезультативнішому матчі на Євро-2020: відео

У другому таймі вінгер віддав найкращу передачу чемпіонату Європи. Роналду обманув захисника Німеччини Антоніо Рюдігера. Кріштіану відпасував п'яткою на партнера по команді, хоча сам дивився у зовсім іншому напрямку. Оборонець німецької команди повівся на цей яскравий фінт.

Пас португальського гравця не дивлячись та в один дотик був визнаний найкращим моментом дня на чемпіонаті Європи.

Відео пасу Роналду