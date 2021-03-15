Роналду шипами влетів в обличчя воротаря: відео грубого фолу, за який він не отримав вилучення

Кріштіану Роналду у матчі проти Кальярі оформив хет-трик. Але відзначився він не лише трьома забитими голами, але й грубою грою проти воротаря суперників.

Цей епізод стався на 14-й хвилині матчу. Після подачі з флангу Роналду намагався дістатися ногою до м'яча. Але не зумів, і влетів шипами бутси в обличчя воротаря Алессіо Краньйо.

Нагадаємо Ювентус переміг на виїзді Кальярі: Роналду оформив хет-трик за 22 хвилини – відео

За цей фол Роналду отримав лише жовту картку. Хоча фол міг бути розцінений і як небезпечна гра, тому португальцю загрожувало і вилучення.

Після цього удару на обличчі Алессіо Краньйо були сліди крові.

Відео грубої гри Роналду

Варто додати, що цей епізод стався на 14-й хвилині, коли рахунок на табло був 0:1 на користь Ювентуса. Гол забив Роналду. До 32-ї хвилини він оформить хет-трик.

Кальярі єдиний гол в цьому матчі забив у другому таймі і поступився з рахунком 1:3.