Роналду на Погба: Ювентус і Манчестер Юнайтед затіяли грандіозний обмін

Манчестер Юнайтед запропонував Ювентусу зробити цього літа гучний обмін: Поль Погба на Кріштіану Роналду.

Сам португалець хоче покинути Ювентус цього літа. Керівництво туринців не має наміру його утримувати.

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І для Погба, і для Роналду цей обмін може стати поверненням в свої колишні клуби. Погба виступав за Ювентус в 2012 – 2016 роках, а Роналду за Манчестер Юнайтед – в 2003 – 2009 роках.

Роналду готовий піти на зниження зарплати

Португалець не проти покинути туринський клуб, оскільки поточний сезон проходить не так, як планувалося. Заради повернення в Манчестер Юнайтед Кріштіану готовий піти на зниження зарплати. Зараз він заробляє 31 млн євро в рік і хоче отримувати не менше 20 мільйонів.

"Стара синьйора" також згодна розлучитися з 36-річним футболістом через важке фінансове становище. Клубу потрібно виручити мінімум 29 мільйонів євро з продажу гравця, і туринці планують обміняти його на півзахисника Поля Погбу.