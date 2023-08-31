Найкращий в історії: Роналду побив рекорд, який тримався майже 70 років

Кріштіану Роналду та людина, яка завжди слідкує за статистикою та асоціюється з рекордами. Португальцю підкорилося нове досягнення, яке було встановлено ще в середині 20 століття.

Цього разу португальський форвард Аль-Насра вписав своє ім'я в історію завдяки голеадорському показнику. Кріштіану Роналду зробив дубль в останньому матчі чемпіонату Саудівської Аравії проти Аль-Шабаба.

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Рекорд тримався понад 60 років, але Мессі може наздогнати

Завдяки цим взяттям воріт, за інформацією пресслужби Міжнародної федерації футбольної історії та статистики (IIFHS), Роналду довів рахунок своїм голам у національних чемпіонатах до 517-ти.

Таким чином, він став одноосібним лідером за цим показником. До останнього матчу Кріштіану, одразу 3 футболісти мали у своєму активі 515 голів. Тепер же португалець випередив Йозефа Біцана та Ференца Пушкаша, які закінчили кар'єру ще в далеких 1955 та 1967 роках відповідно.

Джерело уточнює, що в рейтингу не враховуються голи, які були забиті футболістами в регіональних лігах чи інших турнірах, а тільки виключно в національних чемпіонатах. Саме тому в реєстрі бомбардирів відсутні Пеле, Ромаріо та інші відомі голеадори.

Станом на зараз лише три футболісти за всю історію світового футболу досягли позначки у 500 голів, а 400 й більше – забили 8 гравців. Серед чинних футболістів у цьому списку є тільки Ліонель Мессі. Йому не вистачає лише 4 голів, щоб досягнути круглої позначки у 500 голів. То ж, з урахуванням його результативності в США, фанатів футболу очікує ще запекла боротьба між найкращими футболістами останніх двох десятиліть за цей престижний рекорд.

. Роналду забив свої 517 голів у 5 різних чемпіонатах. Він відзначався: у Португалії (3), Англії (103), Іспанії (311), Італії (81) та Саудівській Аравії (19).