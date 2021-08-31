Роналду офіційно став гравцем Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед офіційно завершив трансфер 36-річного португальського футболіста Кріштіану Роналду. У вівторок, 31 серпня, МЮ оголосив про підписання контракту.

Роналду перейшов в останній день трансферного вікна

Манчестер Юнайтед оголосив про підписання контракту з Роналду в останній день трансферного вікна у Великій Британії.

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Як і писали ЗМІ, португалець підписав з МЮ контракт терміном на 2 роки з опцією продовження ще на один сезон.

В англійському клубі не назвали вартість угоди. Роналду перейшов у Манчестер Юнайтед з туринського Ювентуса.

Портал Transfermarkt зазначає, що МЮ заплатив італійцям 15 мільйонів євро. За даними ЗМІ, "червоні дияволи" заплатять Ювентусу від 15 до 28 мільйонів євро. Також в угоді можуть бути бонуси.

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