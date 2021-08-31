Роналду офіційно став гравцем Манчестер Юнайтед
Джерело:пресслужба Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед офіційно завершив трансфер 36-річного португальського футболіста Кріштіану Роналду. У вівторок, 31 серпня, МЮ оголосив про підписання контракту.
Роналду перейшов в останній день трансферного вікна
Манчестер Юнайтед оголосив про підписання контракту з Роналду в останній день трансферного вікна у Великій Британії.
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Як і писали ЗМІ, португалець підписав з МЮ контракт терміном на 2 роки з опцією продовження ще на один сезон.
В англійському клубі не назвали вартість угоди. Роналду перейшов у Манчестер Юнайтед з туринського Ювентуса.
Портал Transfermarkt зазначає, що МЮ заплатив італійцям 15 мільйонів євро. За даними ЗМІ, "червоні дияволи" заплатять Ювентусу від 15 до 28 мільйонів євро. Також в угоді можуть бути бонуси.
Роналду повернувся в МЮ: що відомо
- Кріштіану виступав за Манчестер Юнайтед у 2003 – 2009 роках. У складі "червоних дияволів" португалець провів 292 матчі і забив 118 голів. З МЮ футболіст виграв АПЛ, Лігу чемпіонів та інші трофеї.
- Після кар'єри в Англії португалець тривалий час виступав за Реал і ще 3 сезони провів у Ювентусі.
- Влітку 2021 року Роналду вирішив покинути туринський клуб, хоча його контракт був чинний до 30 червня 2021 року. 27 серпня МЮ оголосив про повернення Кріштіану.
- Роналду буде найбільш високооплачуваним гравцем англійської Прем'єр-ліги. За даними Daily Mail, зарплата португальця складе 480 000 фунтів стерлінгів на тиждень.