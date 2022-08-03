Роналду отримав найбільше образ серед футболістів АПЛ у твіттері

Футболісти Манчестер Юнайтед чи не найбільше серед усіх гравців чемпіонату Англії піддавалися образам у твіттері. Лідером став Кріштіану Роналду.

Компанія Ofcom проаналізувала 2,3 мільйона твітів, які були написані в період з 13 серпня 2021 року до 24 січня 2022 року. Майже 60 тисячі твітів були образливими щодо футболістів.

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Найбільше дісталося Кріштіану Роналду – 12520 образливих твітів. Одразу за ним розмістився ще один гравець "червоних дияволів" Гаррі Магвайр – 8954 твіти. Загалом вісім футболістів в першій десятці представляють саме Манчестер Юнайтед. Винятками стали лише Гаррі Кейн з Тоттенхему та Джек Гріліш з Манчестер Сіті.

Скільки твітів з образами було написано про футболістів

Кріштіану Роналду – 12520

Гаррі Магвайр – 8954

Маркус Решфорд – 2557

Бруну Фернандеш – 2464

Гаррі Кейн – 2127

Фред – 1924

Джессі Лінгард – 1605

Джек Гріліш – 1538

Поль Погба – 1446

Давід де Хеа – 1394

Дві пікові дати для образ

Аналітики вказують на те, що у твітах образами були два пікові дні. Перший припав на 27 серпня 2021 року, коли Кріштіану Роналду офіційно перейшов в Манчестер Юнайтед. Лише в цей день було написано 3961 образливий твіт. Хоча загалом в цей день про футболіста було написано 188769 твітів.

Обсяг дописів значною мірою можна пояснити завдяки 98,4 мільйона підписників Роналду. У цей день форвард Португалії згадувався в 90% усіх твітів, спрямованих проти футболістів Прем'єр-ліги, і в 97% образливих твітів.

Другий пік припав на 7 листопада. В цей день Манчестер Юнайтед програв Манчестер Сіті вдома з рахунком 0:2. Гаррі Магвайр, як капітан МЮ, у твіттері попросив вибачення за цю поразку. Тоді було надіслано 2903 образливих твітів – 10,6% від загальної кількості за день.

При цьому лише за дві години про гравця було написано однаковий твіт 69 різними користувачами. Аналітики відзначають, що в цьому випадку мова не йде про використання ботів чи сплановану атаку. Скоріш за все, користувачам "припало до вподоби" висловлювання, і вони його використали.

Інші мішені

Деякі гравці також ставали жертвами образ у твіттері після певних "тригерів". Однак вони не отримували такої великої кількості негативних висловлювань вздовж тривалого проміжку часу. Для прикладу, захисник Кіріан Кларк отримав вилучання в матчі Ньюкасла проти Норвіча в листопаді. І 78% образливих твітів, які він отримав, припали на цей день.

У жовтні Джеймс МакАртур отримав різку критику в соцмережі після того, як наступив на Букайо Сака в матчі проти Арсеналу.

Хто може випередити Роналду

Аналітики досліджували лише твіти за першу половину сезону АПЛ – до 24 січня 2022 року. І цілком ймовірно, що якщо взяти весь попередній сезон, то буде гравець, який отримав значно більше негативних коментарів. Мова йде про захисника Вест Хема Курта Зума. На початку лютого 2022 року в мережі опублікували відео, як футболіст копає свого кота. Це відео спричинило шквал критики, а також розслідування зі сторони правоохоронців. Футболіста тоді оштрафували на 330 тисяч доларів. А Вест Хем втратив декілька спонсорів після цього випадку.

Коли футболіст виходив на поле, то його освистували навіть свої вболівальники.

Правда Роналду зараз теж викликає хвилю критики своєю поведінкою. Через те, що МЮ не зумів пробитися до Ліги чемпіонів, футболіст не має наміру далі виступати за команду. І всіма силами намагається покинути "Олд Траффорд". Він не поїхав в турне з командою в Таїланд та Австралію. Та й загалом перед стартом АПЛ зіграв лише в одному спарингу. Але після заміни в перерві достроково покинув стадіон, чим розгнівав головного тренера команди.

Хейт в соцмережах в Англії

В Англії зараз доволі серйозно ставляться щодо негативних коментарів в соцмережах. Особливо після фіналу Євро-2020 11 липня 2021 року. Тоді збірна Англії в Лондоні поступилася Італії в серії пенальті. І гравці "трьох левів", які не забили вирішальні удари – Маркус Решфорд, Джейдон Санчо та Букайо Сака – піддалися чималій кількості образ в соцмережах. Вони містили расистські образи. Вже на наступний день поліція розпочала розслідування. Згодом 11 осіб було заарештовано.