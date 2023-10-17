У 38 залишається на Олімпі: Роналду завдяки дублю за збірну став найкращим бомбардиром 2023 року

У понеділок, 16 жовтня, європейські збірні зіграли чергові матчі відбору до Євро-2024. Португалія на виїзді зустрічалася з Боснією і Герцеговиною, а цей матч став черговим особистим тріумфом Кріштіану Роналду.

Збірна Португалії у Зениці продовжила свою серію перемог до восьми та гарантувала вихід на Євро-2024 з першого місця у групі. Підопічні Роберто Мартінеса розгромили Боснію і Герцеговину з рахунком 5:0, пише 24 Канал.

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Роналду продовжує доводити свою бомбардирську спроможність

Остаточний рахунок було встановлено ще на 41-й хвилині, а перші 2 голи забив капітан португальців Кріштіану Роналду. Цей дубль дозволив нагадати світу, що легендарний форвард усе ще в повному порядку, адже статистика говорить про неймовірний факт.

З початку 2023 року 38-річний Кріштіану Роналду забив 9 голів за збірну та 31 за свій клуб Аль-Наср. Ніхто у світі не забив більше в сумі протягом цього часу, ніж португальська "сімка". Він випередив за цим показником Ерлінга Голанда, у якого 39 забитих м'ячів, а трійку замикає лідер ПСЖ та збірної Франції Кіліан Мбаппе з 35 взяттями воріт.

. Також Кріштіану оновив світовий рекорд за забитими голами у футболці національної збірної. На даний момент на його рахунку 127 голів, а в Алі Даеї, який посідає друге місце – 109. Найближчого ж переслідувача з рідної країни Роналду випереджає вже на 80 забитих м'ячів, 49 голів свого часу забив Паулета.

Дивіться відеоогляд матчу Боснія і Герцеговина – Португалія