Роналду обійшов Мессі в рейтингу найбільш високооплачуваних футболістів, – Forbes

Видання Forbes опублікувало новий рейтинг футболістів, які найбільше зароблять в сезону 2021/2022. На перше місце вийшов Кріштіану Роналду, який обійшов Ліонеля Мессі. Хоча в аргентинця і більша зарплата, аніж в його конкурента.

Влітку 2021 року Мессі та Роналду змінили клуби. Після 21 року перебування в Барселоні, аргентинський нападник перебрався в французький ПСЖ. Роналду ж повернувся у англійський Манчестер Юнайтед, за який виступав з 2003 по 2009 рік.

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Для Роналду цей перехід мало чим відзначився щодо зарплати – він і далі продовжить отримувати 70 мільйонів доларів за сезон (суми в доларах так, як їх наводить і Forbes). Натомість трансфер Мессі значно позначився на його доході – ще в минулому сезоні він отримав від Барселони 97 мільйонів доларів. ПСЖ же платитиме йому лише 75 мільйонів доларів.

Саме це і допомогло Роналду вийти на перше місце у списку найбільш високооплачуваних футболістів у світі. Адже окрім зарплати, він ще заробить 55 мільйонів доларів завдяки рекламним угодам. Тож загалом його річний дохід буде становити 125 мільйонів доларів (до сплати податків).

Натомість рекламні контракти Мессі становлять лише 35 мільйонів доларів. Відтак загальна сума річного доходу становить 110 мільйонів доларів.

За підсумками сезону 2020/2021 Мессі був найбільш високооплачуваним футболістом у світі з доходом в 130 мільйонів доларів. З них 97 мільйонів доларів – зарплата, і ще 33 мільйони доларів – рекламні контракти. Роналду ж був на другому місці зі 120 мільйонами доларів – 70 мільйонів доларів зарплати та 50 мільйонів доларів від рекламних контрактів.

На третьому місці в рейтингу далі залишився Неймар. Він в ПСЖ отримує стільки ж, як і Мессі – 75 мільйонів доларів. От тільки його дохід від реклами становить 20 мільйонів доларів.

Четверте місце в цьому рейтингу теж дісталося гравцю ПСЖ. Очікується, що Кіліан Мбаппе отримає 43 мільйони доларів за рік – до зарплати в 28 мільйонів доларів він додасть доходи від реклами на 15 мільйонів доларів.

П'яте місце дісталося Мохамеду Салаху. Єгиптянин заробляє в Ліверпулі 25 мільйонів доларів, ще 16 мільйонів доларів йому приносить реклама. Загалом -41 мільйон доларів.

Єдиний гравець, який представлений в рейтингу, і не виступає в Європі – це Андрес Іньєста. 37-річний півзахисник підписав новий контракт з японським Віссел Кобе, який принесе йому 31 мільйон доларів на рік. Ще 4 мільйони доларів від реклами. І з доходом в 35 мільйонів доларів він посідає сьоме місце.

Рейтинг найбільш високооплачуваних футболістів від Forbes