Є ще порох в порохівницях: Роналду сподівається зіграти на Євро-2024

Зірковий Кріштіану Роналду не збирається закінчувати виступи за збірну Портгуалії. Футболіст плекає надії засяяти на Євро-2024 у футболці своєї країни.

Роналду вважає, що він здатен ще продемонструвати свої сили на найвищому рівні. Його ціль – Євро-2024, яке пройде в Німеччині. Хоча він розуміє, що знаходиться не в найкращій формі.

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Незламність Кріштіану

Роналду не збирається закінчувати виступити за свою збірну, навіть у тому випадку, якщо Фернандо Сантуш залишиться на чолі збірної. Між тренером та гравцем виникали конфлікти, але для Кріштіану, напевне, важливіша емблема на грудях, аніж власне его. Або ж Роналду просто хоче всім довести, що на ЧС-2022 якраз його не вистачило португальцям.

нещодавно повідомлялось, що Португалію може очолити Жозе Моуріньйо. Особливий ймовірно буде поєднувати роботу в клубі та збірній.

Також Роналду пов'язує свою ненайкращу гру з конфліктами в МЮ. До слова, Кріштіану став єдиним гравцем на ЧС-2022, який не мав чинного контракту з клубом. Раніше Роналду натякав про завершення кар'єри у збірній Португалії.