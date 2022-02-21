Роналду не забив у порожні ворота з одного метру: відео епічного промаху
21 лютого 2022 , 08:43Читать новость на русском
У неділю, 20 лютого, Манчестер Юнайтед на виїзді обіграв Лідс 4:2, але зірковий нападник "червоних" Кріштіану Роналду при цьому примудрився зганьбитися.
Кріштіану Роналду мав стовідсотковий шанс розписатися у воротах Лідса, повідомляє 24 канал.
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На 26-й хвилині матчу Роналду при рахунку 0:0 примудрився пробити з метра до лінії воріт прямо у воротаря команди суперника Іллана Мельє після передачі Поля Погба.
Відео промаху Роналду (дивіться з 00:19)
- Португалець, який напередодні перервав шестиматчеву серію без голів, залишив поле "Елланд Роуд" без забитого м'яча. Роналду цього сезону відіграв за Манчестер Юнайтед 27 матчів у всіх турнірах, у яких забив 15 голів і віддав три результативні передачі.
- 2022 рік у Кріштіану Роналду явно не складається. Португалець повторив свій антирекорд 13-річної давності – шість матчів без голів.