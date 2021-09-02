Роналду не забив пенальті за Португалію вперше з 2018 року: відео
2 вересня 2021 , 08:54Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Кріштіану Роналду не реалізував пенальті в матчі європейської кваліфікації Чемпіонату Світу в Катарі проти збірної Ірландії. Португальцю потрібен всього один гол, щоб стати найкращим бомбардиром збірних усіх часів.
36-річний форвард не реалізував пенальті – воротар впорався з ударом.
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Портал Opta зазначає, що зоряний португалець не забив з 11-метрової позначки за збірну вперше з 2018 року, коли він не реалізував шанс в матчі чемпіонату світу з Іраном. Після цього у нього було 6 забитих пенальті поспіль за національну команду.
Відео нереалізованого пенальті Роналду
Бомбардирський рекорд Роналду
- Зараз Кріштіану разом з Алі Даеї очолює список найрезультативніших гравців збірних – в обох по 109 м'ячів.
- Іранський нападник завершив кар'єру в 2007 році. Щоб забити 109 голів за збірну, йому знадобилося всього 149 матчів.