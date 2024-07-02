Драма Роналду: форвард розплакався після незабитого пенальті на Євро та вибачився перед фанатами

Збірна Португалії на нервах змогла пройти Словенію в 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024. Втім для головної зірки команди Кріштіану Роналду зустріч зі Словенією вдалою не назвеш.

Португалія продовжує свій шлях на Євро-2024. Команда Роберто Мартінеса в серії пенальті пройшла Словенію та оформила вихід у чвертьфінал, пише 24 Канал.

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Роналду міг підвести збірну

Особливо ця зустріч запам'яталась драмою від Кріштіану Роналду. Зірковий форвард не реалізував кілька нагод в основний час, а у екстратаймі мав всі шанси стати героєм матчу.

На 104 хвилині португальці заробили пенальті, але Роналду не зміг вивести свою збірну вперед. Удар Кріштіану у правий від себе кут в яскравому стрибку парирував Ян Облак.

Цей момент сильно засмутив форварда Аль-Насра. Після завершення основного часу Кріштіану навіть розплакався, через що його почав втішати партнер по команді Діогу Далот.

Компенсація від Кріштіану

На щастя для Роналду, йому вдалось виправитись у серії пенальті. Футболіст реалізував перший же удар Португалії та публічно вибачився перед фанатами за промах під час гри.

Як Роналду промазав з пенальті та вибачався перед фанатами:

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Зрештою для підопічних Мартінеса все завершилось успішно. Словенія не змогла реалізувати жоден з пенальті через неймовірну гру Діогу Кошти, який відбив постріли від Ілічича, Балковеца та Вербича.

Нагадаємо, що в 1/4 фіналу збірна Португалії зійдеться зі збірною Франції. Зустріч відбудеться у п'ятницю, 5 липня, у Гамбурзі. Початок – о 22:00 за київським часом.