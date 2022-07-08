Скаже "до побачення Манчестеру": Роналду не поїде на збори МЮ

Недовгою може бути друга сторінка у книзі Кріштіану Роналду в Манчестер Юнайтед. Клуб готовий попрощатись із португальцем, який теж не проти змінити команду.

Історія з Роналду набирає обертів

Наразі англійський надав зірковому нападнику додаткові вихідні через сімейні обставини. Через це Кріштіану Роналду вже пропустив декілька тренувань команди та не відправиться на передсезонний збір у Бангкок із МЮ.

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Схоже, що з таким темпом дороги Манчестер Юнайтед та португальця розійдуться.

Клуб готовий продати Кріштіану, якщо отримає солідну пропозицію на його трансфер. Сам Роналду теж не проти змінити команду, яка у наступному сезоні виступатиме у Лізі чемпіонів. Адже МЮ не змогло підійнятись у зону Ліги чемпіонів через виступи в АПЛ.

У ЗМІ фігурували серйозні претенденти на Роналду – Барселона, Наполі, Баварія, Челсі та інші топові клуби Європи. Якщо мюнхенський клуб відмовився від купівлі португальця, то Челсі та Барселона вже виходили на зв'язок із агентом нападника. Челсі вже навіть готує пропозицію.

Варіант із Лондоном може неабияк привернути увагу Роналду, який зможе пограти у Лізі чемпіонів та залишитись в Англії.