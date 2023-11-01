Роналду просив змінити суддю, який залишив його Аль-Наср у меншості: демонстративне відео

Аль-Іттіхад створив чимало проблем Аль-Насру та ледь не вибив клуб Кріштіану Роналду із Саудівського кубка чемпіонів. Поєдинок закінчився лише у додаткових таймах та мінімальною перемогою команди зіркового португальця.

Капітан Аль-Насра відіграв усі 120 хвилин, але не він став головним героєм матчу у складі господарів поля, а Садіо Мане. Цікаво, що обидві команди в основний час заробили по вилученню, а першим у меншості став грати клуб Кріштіану Роналду.

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Не оцінив суддівство

Сталось це аж на 11-й доданій до першого тайму хвилині, коли Андерсон Таліска побачив перед собою червону картку. Суперник зрівняв склади лише наприкінці основного часу матчу.

Якраз після вилучення футболіста Аль-Насра відбувся цікавий момент. Роналду звернувся у бік організаторів поєдинку із проханням змінити головного арбітра зустрічі, котрим був П'єро Мазу із Чилі.

Роналду просив змінити арбітра по ходу матчу: дивіться відео

Схоже, що Кріштіану не сподобались ті рішення, які приймав чилійський суддя. Адже вже на 12-й хвилині Мазу посадив самого Роналду на жовту картку.

Однак авторитет португальця не спрацював. Ніхто і не звернув би уваги на прохання головної зірки саудівського футболу.

Також у цьому матчі, який закінчився мінімальною перемогою Аль-Насра над Аль-Іттіфаком 1:0, були провокації у бік Роналду зі сторони уболівальників суперника. Фани гостей під час поєдинку скандувати прізвище Ліонеля Мессі, який здобув свою 8-му перемогу у боротьбі за "Золотий м'яч". Однак Кріштіану гідно відреагував на таку скандальну поведінку фанатів.