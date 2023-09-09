Роналду влетів шипами в обличчя голкіперу у відборі на Євро-2024: кадри брутального фолу
Збірна Португалії провела матч 5-го туру відбору на Євро-2024. Суперником португальців була національна команда Словаччини.
Головна зірка у складі обох збірних Кріштіану Роналду з'явився на полі з перших хвилин. Однак відзначитись нападнику Аль-Насра так і не вдалось. За те футболіст запам'ятався зі знаком мінус, повідомляє 24 Канал.
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За таке можна було вилучати з поля
В одному з епізодів на 61-й хвилині володар п'яти "Золотих м'ячів" грубо пішов прямими ногами у голову голкіпера Словаччини після невдалої гри у фінальній стадії. Однією ногою португалець зіграв у м'яч, а іншою шипами прямо в обличчя Мартіна Дубравки.
За цей брутальний фол Роналду отримав лише жовту картку, яка унеможливлює його появу на полі у наступному матчі проти Люксембургу (11 вересня). Гірчичник став вже третім для CR7, тому наступну гру він пропускає.
Кріштіану ще й чомусь був здивований попередженню. За таку боротьбу можна сміливо вилучати порушника з поля, але авторитет португальцю допоміг. Це вже далеко не перший подібний епізод із Крішом.Зверніть увагу! Відео брутального фолу Роналду дивіться за посиланням із 5 хвилини.
Брутальний фол від Роналду / Фото Getty Images
На щастя, постраждалий голкіпер зумів продовжити гру. І Дубравка, і Роналду зіграли усі 90 хвилин.
Єдиний та переможний гол у зустрічі був забитий на 43-й хвилині, коли Фернандеш під опікою трьох суперників вразив дальній кут словацьких воріт.
- Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Португалії 0:1. Завдяки ній португальці відірвались від Словаччини у таблиці групи "J". Тепер у збірної Роналду 15 балів. Натомість у суперника 10 очок. Стільки ж у Люксембургу.
- У Боснії і Герцеговини 6 набраних пунктів, а в Ісландії – 3 бали. Групу із нулем в активі замикає Ліхтенштейн.
Відеоогляд матчу Словаччина – Португалія