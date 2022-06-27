Щасливий творити історію для моєї країни, – Романчук про історичну "бронзу" ЧС-2022

Михайло Романчук став автором першої медалі України з плавання на відкритій воді. Бронзовий призер чемпіонату світу-2022 задоволений своїм виступом.

Романчук: Моя друга медаль на чемпіонаті світу

"Бронза" в угорському Будапешті стала для Михайла Романчука другою на цьому чемпіонаті світу-2022. 25-річний плавець у своїх соцмережах виклав фото з церемонії нагородження та коротко прокоментував свій виступ.

До теми Романчук завоював першу медаль в історії України на чемпіонаті світу на відкритій воді

Романчук радий бути автором нової історії рідної країни, адже Михайло став першим українцем, який здобув нагороду на відкритій воді. Спортсмен подякував усім за підтримку.

Моя друга медаль на чемпіонаті світу в Будапешті. І історична для українців. Щасливий творити історію для моєї країни. Дякую усім за підтримку,

– написав плавець.



Трійка призерів / Фото з інстаграму Михайла Романчука

Романчук подолав дистанцію у 5 кілометрів за 53:13.90. Український плавець поступився лідеру з Німеччини Флоріану Веллброку 25 секундами. Другу позицію посів італієць Ґреґоріо Палтріньєрі.

Михайло вийшов на відеозв'язок із дружиною після успішного виступу у Будапешті. Стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук зробила скрін розмови та у сторіс привітала чоловіка, назвавши його "мій герой".