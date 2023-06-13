Суркіс запрошував, а Луческу забракував: футболіст-патріот міг знову опинитись в рядах Динамо

Роман Зозуля міг знову одягнути футболку київського колективу. Проте на заваді став тренер "біло-синіх".

Роман Зозуля розповів, що нещодавно міг знову опинитись у Динамо. Луческу ж прогадав зі своїм вибором.

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Роман Зозуля зазначив, що перед початком сезону 2021/02022 він мав декілька варіантів продовження своєї кар'єри. Зокрема у нападника з'явилась пропозиція від португальського Ешторіла. Зозуля відправився у Лісабон, де був три дні, проте тоді йому ще й зателефонували із Фуенлабради. Роман не захотів грати у вищій лізі Португалії, тому що хотів жити в Мадриді. Також українець мав нагоду повернутися у рідний Київ, та от тут уже не він приймав рішення.

Мене Суркіс запрошував у Динамо десь 2 роки тому. Але Луческу сказав: "Ні, мені потрібен молодий". Тоді замість мене підписали Кулача, наскільки я розумію. Я з Ігорем Михайловичем зідзвонився і він сказав: "Вирушай в Австрію на збори, ми тебе чекаємо". Я кажу: "Ігоре Михайловичу, я розумію, але мені потрібно чути думку Луческу", на що він сказав: "Так, добре, без питань. Думаю, він буде не проти. Ти збирай валізу, я поговорю з Луческу і все". Потім мені зателефонував Гусєв і сказав: "Я зараз йду до Луческу розмовляти, ми на зборах". Вони поговорили і Луческу сказав: "Мені потрібен Кулач і все". Якось так вийшло,

– розповів Зозуля.

Нагадаємо, що Владислав Кулач приєднався до столичного клубу з Ворскли в сезоні 2021/2022 у статусі вільного агента. Проте форварду "заграти" в Динамо не вдалося, оскільки він провів за киян всього 7 матчів, у яких забив 1 гол. Така статистка привела до логічного фіналу, оскільки Кулач у 2023-му році перейшов до азербайджанської Зіри, за яку зіграв 8 матчів, уже встиг забити 3 голи та віддати 1 асист.

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