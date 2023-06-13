Суркіс запрошував, а Луческу забракував: футболіст-патріот міг знову опинитись в рядах Динамо
Джерело:SportArena
Роман Зозуля міг знову одягнути футболку київського колективу. Проте на заваді став тренер "біло-синіх".
Роман Зозуля розповів, що нещодавно міг знову опинитись у Динамо. Луческу ж прогадав зі своїм вибором.
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Легендарний камбек не відбувся
Роман Зозуля зазначив, що перед початком сезону 2021/02022 він мав декілька варіантів продовження своєї кар'єри. Зокрема у нападника з'явилась пропозиція від португальського Ешторіла. Зозуля відправився у Лісабон, де був три дні, проте тоді йому ще й зателефонували із Фуенлабради. Роман не захотів грати у вищій лізі Португалії, тому що хотів жити в Мадриді. Також українець мав нагоду повернутися у рідний Київ, та от тут уже не він приймав рішення.
Мене Суркіс запрошував у Динамо десь 2 роки тому. Але Луческу сказав: "Ні, мені потрібен молодий". Тоді замість мене підписали Кулача, наскільки я розумію. Я з Ігорем Михайловичем зідзвонився і він сказав: "Вирушай в Австрію на збори, ми тебе чекаємо". Я кажу: "Ігоре Михайловичу, я розумію, але мені потрібно чути думку Луческу", на що він сказав: "Так, добре, без питань. Думаю, він буде не проти. Ти збирай валізу, я поговорю з Луческу і все". Потім мені зателефонував Гусєв і сказав: "Я зараз йду до Луческу розмовляти, ми на зборах". Вони поговорили і Луческу сказав: "Мені потрібен Кулач і все". Якось так вийшло,
– розповів Зозуля.
Нагадаємо, що Владислав Кулач приєднався до столичного клубу з Ворскли в сезоні 2021/2022 у статусі вільного агента. Проте форварду "заграти" в Динамо не вдалося, оскільки він провів за киян всього 7 матчів, у яких забив 1 гол. Така статистка привела до логічного фіналу, оскільки Кулач у 2023-му році перейшов до азербайджанської Зіри, за яку зіграв 8 матчів, уже встиг забити 3 голи та віддати 1 асист.
Кар'єра футболіста-патріота
- Нагадаємо, що Зозуля – вихованець київського Динамо, за яке він провів 51 матч, забив 6 голів та віддав 9 асистів. Згодом Роман, за якого заплатили 3,5 мільйони євро, перебрався зі столиці до Дніпра, (126 матчів, 33 голи, 29 асистів), де і заявив про себе на усю Україну, зокрема, досягнувши з командою єдиного у історії фіналу Ліги Європи. Саме зі стану дніпровського клубу Роман отримав перший виклик у національну збірну (33 матчів, 4 голи, 6 асистів).
- Після банкрутства Дніпра, через що клуб і припинив своє існування (схожа доля може чекати на Дніпро-1), Роман на правах вільного агента підписав контракт з Бетісом. Згодом було оголошено про оренду Зозулі до складу.
- Проте перехід до Мадрида супроводжувався невдоволенням фанатів "бджіл", які звинувачували Романа у зв'язках з ультраправими організаціями в Україні. Сам Зозуля ж зважив за потрібне спростовувати ці звинувачення, пояснивши, що допомагає українській армії та дітям, які постраждали від війни, що не дало результату, тому Зозуля розірвав контракт з Райо Вальєкано, а ФІФА, як виняток, дозволила йому перейти в будь-який інший клуб.
- Тоді вже Роман і перебрався до клубу, за який провів найбільше матчів серед інших команд (142 мачів) , а Альбасете, де він визнавався вболівальниками найкращим гравцем сезону у клубі. У стані Альбасете у Зозулі ще був один інцидент із фанатми Район Валекано – 2019-го року через образливі вигукування на адресу Роману із звинуваченнями у нацизмі з боку вболівальників на трибунах був зупинений, а потім скасований матч між Райо Вальєкано і Альбасете.
- Згодом він опинився у вище сказаній Фуенлабраді, а наразі захищає кольори Райо Махадаонди.