"Будемо вигравати вибори": Зозуля підтвердив бажання стати президентом УАФ

Вихованець Динамо не заперечив зацікавленість у посаді голови українського футболу. Втім наразі Роман не планує думати про вибори, поки у його країні війна.

Ексгравець збірної України Роман Зозуля в останній час поставив футбольну кар'єру на паузу. Нападник пішов із Фуенлабради і нині активно займається допомогою ЗСУ у війні проти Росії.

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Втім у ЗМІ почали поширюватись чутки щодо бажання Зозулі балотуватись на посаду президента Української асоціації футболу. Про це нещодавно заявив президент Руха Григорій Козловський.

Сам Роман вирішив прокоментувати такі новини на своїй сторінці у фейсбук. Він зазначив, що ця ідея йому приходила у голову, але наразі це питання не на часі.

"По-перше, поки в Україні триває війна, я не бачу можливості займатися чимось іншим, крім того, як допомагати ЗСУ та своїй країні. По-друге, я ще не завершив кар’єру футболіста, хоч вона і відійшла на другий план через об’єктивні причини, які описані вище. По-третє, займатися кулуарними домовленостями за спиною в чинного президента УАФ не планую. Якщо прийму рішення висувати свою кандидатуру на пост президента УАФ, то повідомлю про це публічно.

Проте я злукавлю, якщо скажу, що ніколи про це не думав. Звісно у мене є своє бачення розвитку українського футболу. Крім того, граючи тривалий час за кордоном, маю багато ідей, які хотілося б перейняти та реалізувати в Україні. Але всьому свій час. Єдина перемога, про яку я мрію сьогодні, - перемога України. А вибори вигравати будемо потім,

– написав Зозуля.

Роман є вихованцем Динамо, з яким ставав чемпіоном та володарем Суперкубка України. Також Зозуля грав за Дніпро, Бетіс, Альбасете та Фуенлабраду. Влітку цього року українець став вільним агентом. Також на його рахунку 4 голи у 33 матчах за збірну України.

Нагадаємо, що нещодавно Зозуля разом з іншими футболістами почав збір коштів на купівлю "Байрактара". До ініціативи доєднались Олександр Зінченко, Василь Кравець, Роман Яремчук, Андрій Ярмоленко та Євген Коноплянка.