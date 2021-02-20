Страшний сон голкіперів: Яремчук забив у третьому матчі поспіль – відео

Український форвард Гента Роман Яремчук відзначився у третьому матчі поспіль. Цього разу "жертвою" футболіста став Мехелен.

Гент у рамках 27 туру чемпіонату Бельгії гостював на полі Мехелена, за який виступає інший українець Мар'ян Швед. Роман Яречук розпочав матч із перших хвилин.

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Черговий гол Яремчука

Вже на 10-й хвилині український форвард віддяч тренеру за довіру. Роман отримав передачу у районі 11 метрів та точно пробив у ворота суперника. Його удар розмочив нулі на табло.

Не довго раділи гості, вже через шість хвилин потрібно було починати все з нуля. Гент пропустив швидку контратаку флангом, яку вдало завершив Ніколя Сторм. У підсумку – 1:1 нічия, яка протрималась протягом 74 хвилин зустрічі.

Яремчук провів на полі весь матч. Мар'ян Швед та Ігор Пластун пропустили матч через травми, а Роман Безус не потрапив у заявку на зустріч.

Рекордний сезон

Цей гол для Яремчука став вже 17-м у сезоні, у чемпіонаті Бельгії забив 14 голів за 22 матчі. Від лідера бомбардирської гонки українця відділяють 9 м'ячів. Перше місце у цьому рейтингу посідає нігерійський нападник Генка Пол Онуачу.

Після звитяги Гент із 37 очками йде аж 12-м. Мехелен із 40 пунктами розташовується на 7-й позиції.

Відео голу Романа Яремчука