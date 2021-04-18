Роман Яремчук забив черговий гол за Гент у чемпіонаті Бельгії: відео

Футболіст збірної України Роман Яремчук продовжує забивати у чемпіонаті Бельгії. Цього разу від українського форварда Гента постраждав Зюлте-Варегем.

Гол та асист Яремчука

25-річний Яремчук відзначився голом і результативним пасом вже у першому таймі матчу 34 туру чемпіонату Бельгії проти Зюлте-Варегем.

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На 15-й хвилині гри Роман асистував Алессіо Кастро-Монтес. Вже через 14 хвилин Яремчук і сам забив гол у ворота Зюлте-Варегем.

Яремчук замкнув на дальній стійці простріл партнера.

Відео голу Яремчука

Після першого тайму Гент перемагає з рахунком 3:0. У стартовому складі Гента вийшов також українець Роман Безус.

Тепер на рахунку українського нападника, який провів у цьому сезоні за Гент 37 матчів, вже 19 голів і 8 результативних передач.