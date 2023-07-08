Згадав смак забитих голів: Яремчук перервав 8-місячну безгольову серію

Бельгійський Брюгге розпочав підготовку до нового сезону. Український форвард "чорно-синіх" Роман Яремчук спробує завоювати місце в основі.

Минулий сезон виявився провальним для форварда Брюгге Романа Яремчука. Українця купили за рекордні 16 мільйонів євро, але він не зумів виправдати сподівання керівництва клубу.

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Яремчук нагадав про себе

Проте в клубі продовжують розраховувати на 27-річного нападника. 8 серпня Брюгге зіграло свій другий спаринг під час тренувального збору. У контрольному поєдинку "чорно-сині" з рахунком 3:0 перемогли Беєрсхорт.

Свій внесок у перемогу зробив український форвард. На 52-й хвилині поєдинку Роман поставив крапку в матчі, реалізувавши свій момент.

До речі, це перший гол Яремчука за 8 місяців. Востаннє форвард Брюгге відзначався забитим м'ячем ще 19 жовтня минулого року в матчі з Сент-Трюйденом.

Невдале повернення Яремчука в Бельгію