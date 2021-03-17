Роман Яремчук увійшов у топ-3 найдорожчих футболістів чемпіонату Бельгії

Видання Тransfermarkt оновило трансферну вартість гравців, які виступають в чемпіонаті Бельгії. Зросла ціна і на українського нападника Романа Яремчука.

За новими даними, Яремчук оцінюється в 13 мільйонів євро. Його ціна зросла на 2 мільйони євро в порівнянні з попереднім оцінюванням.

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Окрім того, це дозволило Яремчуку піднятися на третє місце у списку найдорожчих гравців чемпіонату Бельгії. Дорожчими є лише Ноа Ланг (20 мільйонів євро) та Пол Онуачу (17 мільйонів євро).

Яремчук – не єдиний українець, ціна на якого зросла. Подорожчав і Мар'ян Швед. Він тепер оцінюється в один мільйон євро, що на 350 тисяч євро більше, аніж під час попереднього оцінювання.

Натомість Богдан Михайліченко впав у ціні на 500 тисяч євро – до 2 мільйонів євро. Ігор Пластун на 300 тисяч євро – до 1,5 мільйона євро. А Олександр Філіппов – одразу на 400 тисяч євро. І тепер нападника оцінюють в 900 тисяч євро.

Є ще три гравці, ціна на яких не оновили – Едуард Соболь (3 мільйони євро), Роман Безус (1,5 мільйона євро) та Євген Макаренко (1 мільйон євро).