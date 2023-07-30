Проблеми не відпускають: Брюгге не включило Яремчука у заявку на перший матч чемпіонату

Вже 30 липня Брюгге розпочне новий сезон Про-ліги Бельгії-2023/2024. Першим суперником клубу Романа Яремчука буде Мехелен, за який свого часу виступав інший українець Мар'ян Швед.

У першому турі Брюгге прийме суперника вдома. На жаль, серед 19 заявлених футболістів не знайшлось місця нашому Роману Яремчуку.

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Знову поза складом

Однак причина доволі серйозна – український нападник Брюгге продовжує відновлюватись від травми коліна.

Через цю ж проблему Яремчук вже пропустив перший матч кваліфікації Ліги конференцій проти Орхуса, який закінчився розгромною перемогою бельгійців 3:0.

Матч Брюгге – Мехелен відбудеться 30 липня о 19:30.

Відзначимо, що останнім часом український футболіст групи атаки страждає на травми. Через пошкодження Роман пропустив кінцівку сезону та червневі матчі збірної України.

Під час підготовки до нового сезону взяв участь у товариських поєдинках Брюгге та навіть встиг відзначитись 7 голами, шість із яких були у ворота аматорського КФС Хейст.

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