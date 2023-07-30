Проблеми не відпускають: Брюгге не включило Яремчука у заявку на перший матч чемпіонату
Джерело:офіційний сайт Брюгге
Вже 30 липня Брюгге розпочне новий сезон Про-ліги Бельгії-2023/2024. Першим суперником клубу Романа Яремчука буде Мехелен, за який свого часу виступав інший українець Мар'ян Швед.
У першому турі Брюгге прийме суперника вдома. На жаль, серед 19 заявлених футболістів не знайшлось місця нашому Роману Яремчуку.
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Знову поза складом
Однак причина доволі серйозна – український нападник Брюгге продовжує відновлюватись від травми коліна.
Через цю ж проблему Яремчук вже пропустив перший матч кваліфікації Ліги конференцій проти Орхуса, який закінчився розгромною перемогою бельгійців 3:0.Зверніть увагу! Матч Брюгге – Мехелен відбудеться 30 липня о 19:30.
Відзначимо, що останнім часом український футболіст групи атаки страждає на травми. Через пошкодження Роман пропустив кінцівку сезону та червневі матчі збірної України.
Під час підготовки до нового сезону взяв участь у товариських поєдинках Брюгге та навіть встиг відзначитись 7 голами, шість із яких були у ворота аматорського КФС Хейст.
Проблемне повернення Яремчука у Бельгію
- Наприкінці літа 2022 року Роман повернувся у Бельгію, підписавши контракт із Брюгге. Тоді за команду ще виступав Едуард Соболь. Раніше ж Яремчук вже грав у цьому європейському чемпіонаті, але за Гент. Однак повернення українця не було таким же успішним.
- Форвард збірної України став найдорожчим трансфером в історії Брюгге – 16 мільйонів євро. Але ці гроші він не виправдав. Низька реалізація, недолуга гра та травми змусили фанатів клубу критикувати Романа. Вони вимагали у керівництва Брюгге продати українця. Однак той залишився.
- Контракт Яремчука з бельгійським колективом розрахований до кінця червня 2026 року. Але чи дограє футболіст його до кінця у Брюгге наразі невідомо.
- Від моменту переходу з Бенфіки Яремчук провів за бельгійців 27 офіційних поєдинків, у яких забив 2 м'ячі та віддав 3 гольові передачі.