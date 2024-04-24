Яремчука помітили на тренуванні Валенсії: чи зіграє форвард проти Барселони
Джерело:AS
Втішні новини прийшли з лазарету іспанської Валенсії, за яку виступає Роман Яремчук. Основний гравець збірної України вже розпочав тренування після неприємної травми.
Форвард "кажанів" Роман Яремчук через травму пропустив чотири останні матчі чемпіонату Іспанії. Українець пошкодив підколінне сухожилля у поєдинку 30-го туру Ла Ліги проти Мальорки (0:0), який відбувся 30 березні. Тоді нападника замінили вже 17-й хвилині.
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Коли зіграє Яремчук
Медики прогнозували, що 28-річний футболіст відновиться через 2-3 тижні. У середу, 24 квітня, Яремчук вперше з'явився на тренуванні Валенсії. Нападник займався індивідуально під наглядом тренера з фізпідготовки.
Роман Яремчук розпочав тренування / фото ФК Валенсія
Свій наступний поєдинок Валенсія зіграє у понеділок, 29 квітня. Суперником "кажанів" буде Барселона, яке йде другою в чемпіонаті Іспанії.
Для підготовки до поєдинку залишається чотири дні. Тож участь в матчі Яремчука залишається під питанням. Тренер не буде форсувати підготовку форварда та надасть час повністю відновитися від травми. Цілком ймовірно, що Роман зіграє матч проти Алавеса 5 травня.
Сезон Яремчука в Іспанії
- Нагадаємо, що Роман Яремчук на початку вересня 2023 року приєднався до Валенсії.
- "Кажани" взяли форварда в оренду у бельгійського Брюгге.
- У сезоні 2023/24 Яремчук зіграв 25 матчів, у яких забив 4 голи (3 – в чемпіонаті, 1 – у Кубку Іспанії).
- До завершення чемпіонату залишилося зіграти шість турів. У турнірній таблиці Валенсія займає восьму сходинку. Від зони єврокубків "кажанів" віддаляє лише одне очко.