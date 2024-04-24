Яремчука помітили на тренуванні Валенсії: чи зіграє форвард проти Барселони

Втішні новини прийшли з лазарету іспанської Валенсії, за яку виступає Роман Яремчук. Основний гравець збірної України вже розпочав тренування після неприємної травми.

Форвард "кажанів" Роман Яремчук через травму пропустив чотири останні матчі чемпіонату Іспанії. Українець пошкодив підколінне сухожилля у поєдинку 30-го туру Ла Ліги проти Мальорки (0:0), який відбувся 30 березні. Тоді нападника замінили вже 17-й хвилині.

Читайте також Польща назвала стадіон, де відбудеться товариський матч з Україною перед стартом Євро-2024

Коли зіграє Яремчук

Медики прогнозували, що 28-річний футболіст відновиться через 2-3 тижні. У середу, 24 квітня, Яремчук вперше з'явився на тренуванні Валенсії. Нападник займався індивідуально під наглядом тренера з фізпідготовки.

Роман Яремчук розпочав тренування / фото ФК Валенсія

Свій наступний поєдинок Валенсія зіграє у понеділок, 29 квітня. Суперником "кажанів" буде Барселона, яке йде другою в чемпіонаті Іспанії.

Для підготовки до поєдинку залишається чотири дні. Тож участь в матчі Яремчука залишається під питанням. Тренер не буде форсувати підготовку форварда та надасть час повністю відновитися від травми. Цілком ймовірно, що Роман зіграє матч проти Алавеса 5 травня.

Сезон Яремчука в Іспанії